“Il diritto a muoversi”: convegno sulle criticità dei trasporti pubblici regionali

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il comitato Abruzzo in Movimento è lieto di annunciare l’organizzazione del convegno di rilevanza civica “Il diritto a muoversi”, un’assise pubblica dedicata all’analisi sistematica e all’identificazione di soluzioni concrete per le gravi disfunzioni che affliggono il servizio di trasporto pubblico nella Regione Abruzzo, con particolare attenzione all’area meridionale – si apprende dalla nota stampa. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto e della Provincia di Chieti, si terrà sabato 29 novembre 2025, con inizio alle ore 17:00, presso la sala convegni “Aldo Moro” (complesso degli ex palazzi scolastici, Corso Italia, Vasto).Il convegno vedrà la partecipazione di una platea autorevole di rappresentanti istituzionali, associazioni a tutela dei consumatori, sindacati ed esperti tecnici – aggiunge la nota pubblicata. Tra i contributi previsti si registrano i saluti istituzionali del sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, affiancato dagli assessori Carlo Della Penna (Politiche di Mobilità) e Paola Cianci (Politiche Giovanili e Istruzione). Il Comitato Abruzzo in Movimento sarà rappresentato dalla sua presidente, Rosa Pia de Martino – riporta testualmente l’articolo online. Il dibattito vedrà il coinvolgimento delle associazioni a tutela dei consumatori, con Concetta Nasuti (presidente delegazione Codici di Chieti), Francesco Trivelli e Tino Di Cicco (Federconsumatori Aps Abruzzo). Per la componente sindacale saranno presenti Maurizio Di Martino (segretario confederale Cgil Chieti) e Aurelio Di Eugenio (segretario Filt Cgil Abruzzo Molise). La prospettiva tecnica sarà portata da Tommaso Di Biase (referente progetto “La Rete del Ferro”) e Giuseppe Di Marco (presidente Legambiente Abruzzo). La sessione sarà coordinata da Sabrina Stanzione (vicepresidente Abruzzo in Movimento).L’iniziativa nasce dalla ferma convinzione che il “diritto a muoversi” sia un’esigenza fondamentale e non negoziabile per la collettività, essenziale per pendolari, studenti e tutti i cittadini – precisa il comunicato. Il comitato Abruzzo in Movimento ha evidenziato diverse macro-categorie di criticità che saranno al centro del dibattito, tra cui: costi e qualità del servizio, focalizzandosi sul sensibile e ingiustificato aumento tariffario a fronte di un servizio percepito come inadeguato; deficit infrastrutturali e accessibilità negata, evidenziando il grave degrado strutturale delle stazioni e l’assenza totale di ausili per la deambulazione (rampe, ascensori), che negano l’accesso alle persone con disabilità o mobilità ridotta, contravvenendo ai principi di inclusività; e infine la sicurezza e presidio istituzionale, sollevando le preoccupazioni per la sicurezza pubblica nelle pertinenze stazionali e la conseguente richiesta di un rafforzamento urgente della Polizia Ferroviaria (PolFer) per contrastare la microcriminalità e il vandalismo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Garantire un sistema di trasporti efficiente, accessibile e sicuro è – per il sindaco Francesco Menna – una responsabilità che le istituzioni devono assumere con determinazione – Il tema al centro di questo convegno riguarda la qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare di pendolari, studenti e delle persone più fragili – aggiunge la nota pubblicata. Accogliamo con grande interesse il lavoro del comitato Abruzzo in Movimento e riteniamo fondamentale un confronto costruttivo per individuare soluzioni».Rosa Pia de Martino, presidente del comitato Abruzzo in Movimento, ha dichiarato in vista dell’evento: «Non possiamo più accettare che un servizio essenziale come il trasporto pubblico presenti sistematicamente carenze, specialmente in termini di costi, qualità e accessibilità. Il nostro convegno non sarà solo un momento di denuncia, ma un’assise di lavoro per trovare strategie operative concrete da presentare agli enti competenti – precisa la nota online. È tempo che le parole si trasformino in fatti per garantire davvero a tutti i cittadini il “diritto a muoversi”».

