In queste ore il tema del fatto quotidiano è molto ricercato online, trovandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Le ultime notizie riguardano Zelensky e il decreto ironico sulla parata di Mosca, mettendo in evidenza il nodo della tregua tra Russia e Ucraina. La situazione si fa sempre più tesa, con Kiev che denuncia la violazione degli accordi. Nel frattempo, la mini parata di Putin si tiene senza tank e missili, in una Piazza Rossa dal clima cupo. La sfida a Putin è sempre più evidente, con gli Stati Uniti che esercitano pressione sulla Russia. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.