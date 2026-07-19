Il fenomeno di pele: record e emozioni

In queste ore, il tema di Pele è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Una vera e propria icona del calcio, Pele ha segnato un’epoca con le sue gesta leggendarie che ancora oggi suscitano ammirazione e emozione.

Recentemente, durante il Mondiale di calcio del 2026, il giovane talento francese Michael Olise ha fatto parlare di sé battendo il record di assist di Pele in un singolo torneo. Un traguardo straordinario che conferma l’importanza e l’eredità lasciata dal grande campione brasiliano.

La carriera di Pele è costellata di successi e primati, diventando un simbolo non solo dello sport, ma anche di determinazione e talento. I suoi goal spettacolari e la sua abilità in campo restano indelebili nella memoria di milioni di tifosi in tutto il mondo.

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