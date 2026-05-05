Il mistero dei squali della Groenlandia

La Groenlandia è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia dei misteriosi squali che popolano le acque britanniche. Si parla di squali carnivori che possono vivere fino a 400 anni, con un cuore che batte per secoli. Gli scienziati ipotizzano che questi ‘sonnolenti’ squali potrebbero essere i vertebrati viventi più antichi sulla Terra. Un vero enigma della natura che continua a affascinare esperti e appassionati.

La notizia è diventata virale online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’interesse per queste creature leggendarie è palpabile e suscita curiosità in tutto il mondo. In un momento in cui la natura ci stupisce ancora con segreti nascosti negli abissi marini, è importante approfondire per comprendere meglio il nostro straordinario pianeta.

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