Il noleggio a lungo termine continua a crescere in Italia: ecco perché

Il mercato del noleggio a lungo termine in Italia non accenna a rallentare. Quella che era una formula pensata per le grandi flotte aziendali si è progressivamente aperta ai professionisti con partita IVA e, negli ultimi anni, anche ai privati. Il motore di questa crescita è semplice: in un periodo di prezzi delle auto in aumento e di incertezza sui costi di gestione, sapere in anticipo quanto si spende al mese è diventato un valore concreto.

A spingere il fenomeno c’è anche l’evoluzione del parco auto verso l’elettrico e l’ibrido, dove l’incognita sul valore residuo scoraggia l’acquisto e rende il noleggio una scelta più prudente. Chi non vuole scommettere su quanto varrà tra quattro anni un’auto elettrica di oggi trova nel canone mensile una risposta ordinata.

Cosa spinge la domanda

Il primo fattore è la prevedibilità della spesa. Il canone mensile include di norma assicurazione, manutenzione, bollo e assistenza, trasformando una serie di costi variabili e imprevedibili in un’unica voce fissa. Per un professionista significa anche una gestione contabile più lineare, con il canone deducibile secondo le regole fiscali e una sola fattura al mese da registrare, invece di rincorrere scadenze sparse durante l’anno.

Il secondo è la questione della svalutazione. Comprare un’auto oggi significa esporsi a una perdita di valore difficile da stimare, soprattutto sui modelli elettrici, dove la tecnologia cambia in fretta e un’autonomia considerata buona oggi rischia di sembrare modesta tra pochi anni. Con il noleggio quel rischio resta a carico della società di noleggio, non dell’utilizzatore, che si limita a usare l’auto per il periodo concordato e poi la restituisce.

C’è poi un terzo elemento, meno evidente ma sempre più sentito: il tempo. Gestire un’auto di proprietà comporta un carico di adempimenti che il noleggio azzera quasi del tutto, dalla manutenzione programmata fino alla rivendita dell’usato. Per molti automobilisti questo si traduce in una semplificazione che, da sola, giustifica la scelta.

A chi si rivolge oggi

Il profilo di chi sceglie il noleggio a lungo termine si è allargato parecchio. Da un lato ci sono i professionisti e le piccole imprese, per i quali il vantaggio fiscale e la gestione semplificata pesano molto: il canone entra in contabilità come costo e la vettura non immobilizza capitale. Dall’altro crescono i privati, che apprezzano soprattutto la tranquillità di una spesa definita e la possibilità di guidare sempre un’auto recente, coperta da garanzia e senza il pensiero della rivendita.

Restano fuori, comprensibilmente, gli automobilisti che percorrono pochi chilometri all’anno e che tengono la stessa auto per un decennio: per loro l’acquisto rimane la strada più economica sul lungo periodo. Il noleggio premia chi cambia auto con una certa regolarità e chi mette la prevedibilità dei costi davanti al possesso del bene.

Come orientarsi tra le offerte

La crescita del settore ha portato a una moltiplicazione delle proposte, non sempre facili da confrontare. Le variabili che contano sono il chilometraggio annuo incluso, la durata del contratto, l’anticipo richiesto e i servizi effettivamente compresi. Due offerte con lo stesso canone possono nascondere condizioni molto diverse, e il canone più basso non è quasi mai quello più conveniente una volta fatti tutti i conti.

Proprio per questo si sono diffusi strumenti di comparazione online come Drivo.rent, che permettono di mettere a confronto i preventivi di noleggio a parità di modello e condizioni, aiutando l’utente a individuare l’offerta più conveniente senza doversi rivolgere a un operatore alla volta. In un mercato dove le proposte si somigliano in apparenza ma differiscono nei dettagli, poter vedere tutto affiancato è il modo più efficace per capire dove conviene davvero.

Gli osservatori del settore prevedono che la tendenza proseguirà, trainata dalla transizione verso la mobilità elettrica e da una cultura del possesso dell’auto in lenta ma costante trasformazione. Per una fascia sempre più ampia di automobilisti italiani, pagare per usare un’auto sta diventando una scelta più sensata che pagare per possederla, e i dati di mercato, anno dopo anno, sembrano dare loro ragione.