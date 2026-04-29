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Politica

“Il Notturno” è il nuovo bimestrale di Gioventù nazionale. L’apprezzamento di D’Addazio

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:29 aprile 2026 – 13:14– “È stato presentato questa mattina ‘Il Notturno’, il nuovo periodico bimestrale ideato e realizzato da un gruppo di giovani pescaresi con l’obiettivo di raccontare il territorio e l’attualità attraverso articoli, interviste, reportage e approfondimenti – precisa il comunicato. Il direttore responsabile è Gianluca Buccella, già alla guida del periodico Lacerba” informa una nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “La conferenza stampa è stata convocata dal consigliere Leonardo D’Addazio (FdI), che ha sottolineato il valore dell’iniziativa, questo progetto dimostra quanto i giovani abbiano voglia di mettersi in gioco – riporta testualmente l’articolo online. Puntare sulla carta stampata oggi è una scelta coraggiosa e identitaria – Il nome ‘Il Notturno’ richiama d’Annunzio e la storia di Pescara, e non è casuale nemmeno la data scelta per la presentazione, nella ricorrenza di Sergio Ramelli” ha detto – aggiunge testualmente l’articolo online. Buccella ha espresso apprezzamento per il lavoro della redazione “questi ragazzi sono preparati, motivati e con una grande voglia di fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il cartaceo resta uno strumento fondamentale per approfondire e per educare alla lettura critica”.  “La redazione  – specifica la nota – è composta da Niccolò Maselli, Mattia Cipriani, Alessandro Amico, Irene Pacifico, Alfredo De Felice, Barbara Di Mascio, Filippo Milito e Alessandro Smarrelli, che affronteranno temi di politica, attualità, università, scuola, cultura e sport. La prima copia del bimestrale sarà disponibile da domani e verrà distribuita nelle università abruzzesi, nelle attività commerciali e nelle edicole”. Nel corso della presentazione, Maselli ha dichiarato, “in un’epoca dominata dall’online, il cartaceo resta uno spazio autentico, che permette di fermarsi e riflettere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” A seguire, Cipriani ha aggiunto “siamo entusiasti e pronti a una distribuzione capillare – Vogliamo che questo giornale arrivi davvero ai giovani e parli la loro lingua”. (com/red)  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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