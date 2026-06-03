Il piccolo del 2026: anticipazioni record e clima estremo

La notizia di El niño 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo recenti dichiarazioni dell’Onu, l’anno in corso potrebbe registrare un nuovo record di caldo e eventi climatici estremi legati a questo fenomeno meteorologico.

Con un’alta probabilità di manifestarsi entro settembre, El niño si preannuncia come un elemento da monitorare attentamente, data la preoccupazione espressa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che invita a prepararsi ad affrontare situazioni estreme.

La prospettiva di un impatto significativo su scala globale dovrebbe spingere istituzioni e cittadini a prendere precauzioni e adottare misure di prevenzione per fronteggiare i potenziali effetti derivanti da questo fenomeno atmosferico.

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