Il richiamo di Pertini: libertà e il 25 aprile ’45

La libertà è il tema in tendenza nelle ultime ore, suscitando grande interesse online e posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. In un contesto che invoca la libertà come valore fondamentale, torna attuale il monito di Sandro Pertini: “non c’è libertà senza giustizia sociale”. Le parole del Presidente, pronunciate in passato, risuonano ancora oggi, richiamando all’importanza di un equilibrio tra libertà individuale e benessere collettivo.

La memoria del 25 aprile del ’45, con l’annuncio di Pertini da Radio Milano Libera, ci riporta a un momento cruciale per la storia italiana, allorché il messaggio antifascista risuonò forte e chiaro, segnando una svolta decisiva nel percorso verso la libertà e la democrazia.

La storia di Pertini e del suo impegno a favore della libertà e della giustizia sociale ci ricorda che la lotta per preservare e difendere questi valori è un impegno costante, da non dare mai per scontato.

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