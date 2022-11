“Illumina Novembre”, la Fontana Luminosa illuminata di bianco a sostegno della lotta contro il cancro polmonare

- Advertisement -

Il Comune dell’Aquila ha aderito all’iniziativa “Illumina Novembre” promossa da ALCASE Italia, la prima organizzazione italiana non-profit impegnata da oltre vent’anni anni sul territorio nazionale in progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati.

Domani, 20 novembre, il monumento storico cittadino della Fontana Luminosa sar? simbolicamente illuminato di bianco per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica riguardo alla lotta al cancro polmonare, che vede ogni giorno aumentare le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato – recita il testo pubblicato online. Negli ultimi anni, infatti, grazie all’introduzione dei farmaci ad azione molecolare e agli inibitori del “checkpoint” immunitario, si sono aperti nuovi e promettenti scenari di cura e di stabilizzazione della malattia – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi molti malati non pi? operabili possono godere di una buona e prolungata qualit? della vita, convivendo per anni con un cancro ormai cronicizzato – aggiunge testualmente l’articolo online.

