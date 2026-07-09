Illuminazione: nuovi impianti a Costa Sud

In queste ore, la notizia dell’illuminazione pubblica a Costa Sud è al centro dell’attenzione online, occupando i vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Sono stati acceso il nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Messina Marine, con oltre mille punti luce in funzione, e il primo lotto di illuminazione a led. I lavori in corso hanno portato a un’ordinanza di limitazione della circolazione nella zona per garantire la sicurezza durante le operazioni. Si tratta di un importante passo verso una maggiore efficienza energetica e una migliore illuminazione delle strade, contribuendo anche alla sicurezza dei residenti e dei passanti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.