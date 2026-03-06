Imago Museum a Pescara ospita la mostra “Cenacoli e Pittura” con opere di Palizzi, Zahrtmann e Michetti

È stata presentata questa mattina alle autorità e alla stampa la mostra “Cenacoli e Pittura. Barbizon, Civita d’Antino, Francavilla al Mare con G. Palizzi, K. Zahrtmann e F. P. Michetti”, promossa e realizzata dalla Fondazione Pescarabruzzo. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 6 marzo al 27 settembre 2026 presso l’Imago Museum di Pescara.

La mostra propone un affascinante viaggio nella pittura europea tra Ottocento e primo Novecento, mettendo in dialogo le esperienze di tre importanti maestri – G. Palizzi, K. Zahrtmann e F. P. Michetti – sviluppatesi attorno a luoghi di incontro, amicizia e confronto creativo. Tra questi emergono la Scuola di Barbizon in Francia, il cenacolo scandinavo in Abruzzo (Civita d’Antino) e il cenacolo michettiano di Francavilla al Mare.

La mostra testimonia lo spirito culturale e umano che ha animato queste comunità artistiche, protagoniste di un’intensa stagione di rinnovamento del linguaggio pittorico europeo. Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, sottolinea che queste scuole non sono stati soltanto fenomeni stilistici, ma esperienze di umanità e di profonde relazioni intellettuali.

Tra i protagonisti figurano Giuseppe Palizzi, Kristian Zahrtmann e Francesco Paolo Michetti. L’esposizione mette in luce come questi luoghi siano stati veri e propri laboratori di idee e relazioni culturali, contribuendo alla nascita della modernità pittorica.

La mostra presenta opere di grande valore, tra cui Foresta di Fontainebleau con gregge di Giuseppe Palizzi, Gregge al pascolo di Francesco Paolo Michetti e La scalinata di Civita d’Antino di Kristian Zahrtmann. Inoltre, si potrà ammirare la più importante collezione di acquerelli di Francesco Paolo Michetti, che permette di scoprire il lato più intimo e sperimentale della sua ricerca artistica.

Alla presentazione sono intervenuti vari rappresentanti, tra cui Nicola Mattoscio, Lorenzo Sospiri, Carmine Catenacci, Paola Sorge e Pasquale Del Cimmuto. La mostra si inserisce nel percorso di ricerca e valorizzazione della Fondazione Pescarabruzzo per l’Imago Museum dedicato ai rapporti artistici tra l’Abruzzo e l’Europa.

Per informazioni dettagliate sulla mostra e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito del museo: www.imagomuseum.it.