Imparare l’italiano online: il fenomeno delle scuole digitali e perché tanti stranieri scelgono di studiare a distanza prima di visitare l’Italia

C’è un’Italia che si studia da lontano, ancora prima di essere visitata. È fatta di studenti che, da Berlino a San Paolo, da New York a Tokyo, accendono il computer la sera e si collegano a una piattaforma digitale per imparare a coniugare un verbo, capire la differenza tra “passato prossimo” e “passato remoto”, ascoltare un podcast su Dante o ridere davanti a un video che spiega cosa significa davvero l’espressione “magari!”. Una piccola, silenziosa rivoluzione che negli ultimi anni ha trasformato il modo in cui gli stranieri si avvicinano alla nostra lingua, e che ha implicazioni concrete anche per chi vive di turismo e accoglienza, Abruzzo incluso.

Una lingua che resta tra le più desiderate al mondo

Secondo i dati raccolti dal Ministero degli Affari Esteri e diffusi attraverso il Portale della Lingua Italiana, gli stranieri che studiano l’italiano nel mondo sono oltre due milioni. Una cifra che colloca stabilmente la nostra lingua tra le più studiate a livello internazionale come lingua straniera, alle spalle dei colossi globali come inglese, francese e spagnolo, ma davanti a moltissime altre. Il dato sorprendente è la motivazione: non si studia italiano principalmente per ragioni economiche o lavorative, ma per cultura, tradizione e turismo. Le indagini condotte negli ultimi anni indicano che oltre il 70% di chi si avvicina all’italiano lo fa per ragioni culturali, mentre il turismo pesa per quasi il 58%. Tradotto: la maggior parte degli studenti vuole imparare la lingua per leggere autori italiani, guardare film senza sottotitoli, ascoltare opera lirica, oppure per visitare l’Italia con maggiore consapevolezza.

È un dato che cambia completamente la prospettiva. Mentre l’inglese si studia per necessità, l’italiano si studia per desiderio. E il desiderio, nell’era digitale, si trasforma rapidamente in iscrizione a un corso online.

La rivoluzione delle scuole di italiano digitali

Fino a una quindicina di anni fa, imparare l’italiano dall’estero significava iscriversi a un corso presso un Istituto Italiano di Cultura, frequentare una scuola di lingue, oppure trasferirsi temporaneamente in Italia. Oggi lo scenario è radicalmente diverso. Le scuole di italiano online hanno moltiplicato le possibilità di accesso, abbattuto le barriere geografiche ed economiche, e introdotto formati di apprendimento prima impensabili: videolezioni con docenti madrelingua, podcast didattici, esercizi interattivi, community con migliaia di studenti che si confrontano in tempo reale, contenuti gratuiti su YouTube affiancati a percorsi a pagamento più strutturati.

In questo panorama si è affermato un modello tutto italiano che ha conquistato studenti in ogni angolo del pianeta: piattaforme nate dal lavoro di insegnanti di italiano per stranieri che hanno saputo unire competenza didattica accademica e linguaggio del web. Tra i casi di maggior successo a livello internazionale c’è LearnAmo, progetto fondato da Graziana Filomeno e Rocco Dabellonio, entrambi con un dottorato di ricerca in linguistica e numerose pubblicazioni accademiche alle spalle. La loro piattaforma ha raggiunto una community di oltre 1.000.000 studenti nel mondo e si è imposta come uno dei punti di riferimento dell’insegnamento dell’italiano L2 online, citata anche tra le risorse consigliate dal portale “Italiana” del Ministero degli Affari Esteri.

Il loro approccio è emblematico del nuovo paradigma: lezioni gratuite su YouTube per costruire la community, corsi strutturati a pagamento per chi vuole approfondire, lezioni individuali con docenti madrelingua per chi cerca un percorso personalizzato. Una formula che funziona perché tiene insieme due cose apparentemente opposte: il rigore della didattica universitaria e il ritmo dei contenuti digitali. Non è un caso che su TrustPilot la piattaforma raccolga recensioni entusiaste da studenti tedeschi, spagnoli, americani, cinesi, ognuno dei quali racconta di aver finalmente “sbloccato” l’italiano dopo anni di tentativi.

Studiare prima di partire: una scelta strategica

Perché tanti stranieri scelgono di studiare l’italiano online prima di visitare l’Italia, anziché aspettare di essere sul posto? Le ragioni sono diverse e, messe insieme, raccontano un cambiamento profondo nel modo di viaggiare.

La prima ragione è qualitativa. Il turista contemporaneo, soprattutto quello europeo e nordamericano, non vuole più essere un visitatore passivo. Vuole entrare in contatto con la cultura locale, parlare con gli abitanti dei borghi, ordinare al ristorante senza ricorrere al menù in inglese, capire cosa dice il fruttivendolo al mercato. Studiare la lingua prima del viaggio significa trasformare una vacanza in un’esperienza immersiva. È quello che il Ministero del Turismo ha definito “turismo esperienziale”, un segmento in forte crescita.

La seconda ragione è economica. Una buona base linguistica costruita online costa molto meno di un soggiorno-studio in Italia e permette di sfruttare al massimo il tempo della vacanza, dedicandolo a esplorare anziché a stare in aula. Le piattaforme digitali offrono inoltre la flessibilità di studiare ai propri ritmi, anche venti minuti al giorno, secondo le proprie disponibilità.

La terza ragione, meno evidente ma decisiva, è il cambio del profilo del turista. Sempre più viaggiatori si spostano in Italia non per due settimane, ma per soggiorni medio-lunghi: nomadi digitali, smart worker, pensionati stranieri che cercano un secondo Paese in cui trascorrere parte dell’anno, giovani che lavorano da remoto. Per tutti loro, imparare l’italiano non è un di più: è una necessità pratica. E lo studio online è l’unica modalità compatibile con stili di vita in movimento.

L’Abruzzo nello scenario del turismo linguistico

Tutto questo riguarda da vicino anche l’Abruzzo, oggi una delle regioni italiane con la crescita più dinamica degli arrivi stranieri. I dati diffusi dall’assessorato regionale al turismo parlano di un incremento del 40% degli arrivi esteri nel 2025, con un boom soprattutto sul mercato tedesco, austriaco e dell’Europa centrale. Il modello abruzzese — borghi medievali, tre parchi nazionali, Costa dei Trabocchi, cucina identitaria, cammini e ciclovie — incarna perfettamente il tipo di esperienza che oggi cerca lo studente-turista internazionale: autenticità, immersione, contatto diretto con persone e tradizioni.

Il punto è che questi visitatori non arrivano impreparati. Molti di loro hanno già studiato italiano per mesi, magari proprio attraverso piattaforme come quelle citate, prima di prenotare un volo per l’aeroporto di Pescara. Cercano comunità che li facciano sentire accolti, ristoratori capaci di raccontare i piatti, guide che sappiano spiegare in italiano semplificato la storia di un eremo della Maiella. È un’opportunità enorme per il territorio: investire sull’accoglienza linguistica significa intercettare un turismo di qualità, che spende di più e resta più a lungo, in linea con il dato nazionale che vede la permanenza media degli stranieri salita a 3,30 notti.

Significa anche, per gli operatori abruzzesi, riconoscere che la promozione della lingua italiana all’estero non è solo una questione culturale ma anche un volano economico. Ogni studente che impara l’italiano dall’estero è un potenziale visitatore futuro. E le scuole digitali, in questo senso, sono diventate ambasciatrici silenziose del nostro Paese: quando uno studente brasiliano segue una lezione sui modi di dire abruzzesi, sta già preparando, magari senza saperlo, il suo prossimo viaggio.

Una tendenza destinata a crescere

Tutto lascia pensare che il fenomeno delle scuole di italiano online sia destinato ad ampliarsi ulteriormente. L’integrazione con l’intelligenza artificiale, che permette feedback personalizzati sulla pronuncia e sugli errori grammaticali, l’uso di video brevi sui social, la possibilità di interagire in tempo reale con madrelingua a costi accessibili: sono tutte direzioni di sviluppo già in corso. E parallelamente cresce la consapevolezza, anche istituzionale, che la lingua italiana è uno degli asset più preziosi del nostro soft power culturale, un patrimonio che vale la pena coltivare.

Per le testate locali, gli operatori turistici e le amministrazioni regionali, questa è anche un’informazione strategica. Non basta più promuovere il territorio attraverso belle immagini: bisogna immaginare il visitatore di domani come qualcuno che, prima ancora di arrivare, ha già passato decine di ore a studiare l’italiano davanti a uno schermo. Capire chi è, cosa cerca, perché ha scelto proprio l’Italia — e magari proprio l’Abruzzo — è la chiave per intercettarlo nel modo giusto. E le scuole digitali, da LearnAmo ad altri progetti nati in Italia negli ultimi anni, ci stanno già raccontando, ogni giorno, da quali Paesi arriverà.