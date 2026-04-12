“Imperial Royal Circus” a Spoltore (PE)

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:A Spoltore (PE), nell’area del centro commerciale L’Arca, torna dopo 16 anni l’Imperial Royal Circus, con uno spettacolo che unisce tradizione circense, innovazione e grandi numeri internazionali – precisa il comunicato. Un evento pensato per tutta la famiglia, con un ricco programma di acrobati, trapezisti, giocolieri e motociclisti acrobatici, insieme a scenografie spettacolari, effetti tecnologici e artisti premiati nei più importanti festival internazionali – Tra i protagonisti anche lo showman Clown Ridolini, figura amatissima dal pubblico, capace di coinvolgere grandi e piccoli con momenti di comicità e intrattenimento – riporta testualmente l’articolo online. Lo spettacolo si distingue per la varietà delle attrazioni e per l’ampiezza della proposta, con una grande carovana circense che porta in scena numeri spettacolari e un intrattenimento continuo, arricchito dalla possibilità di visitare il parco faunistico durante l’intervallo – riporta testualmente l’articolo online. Un appuntamento che promette emozione, stupore e divertimento, confermando il fascino senza tempo del circo – riporta testualmente l’articolo online. Date: dal 17 aprile al 3 maggio 2026 Luogo: Centro commerciale L’Arca, Spoltore (PE) Orari spettacoli: 17 aprile: 17:30 – 21:00 18 e 19 aprile: 16:00 – 18:30 Biglietti: Promo online: €8 (17 aprile) / €9 (18–19 aprile) Info e prenotazioni: www.bigliettoprenotato – aggiunge testualmente l’articolo online. it www.imperialroyalcircus.com

Secondo quanto riferito in un comunicato, in giornata, direttamente da Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 01, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it