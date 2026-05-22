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Impianti di aspirazione industriali: come vengono progettati

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La progettazione degli impianti di aspirazione industriali è un’attività tecnica che richiede esperienza, precisione e un’analisi accurata dell’ambiente di lavoro.

Ogni stabilimento ha caratteristiche diverse: cambiano le lavorazioni, i materiali utilizzati, la quantità di fumi o polveri prodotte e la disposizione dei macchinari.
Per questo motivo, un impianto efficace non può essere standard, ma deve nascere da un’attenta progettazione di impianti di aspirazione industriale su misura, basata sulle reali esigenze produttive dell’azienda. GFC realizza soluzioni personalizzate, studiate per migliorare la qualità dell’aria, proteggere gli operatori e garantire continuità ai processi aziendali.

Analisi delle fonti inquinanti

Il primo passaggio consiste nell’individuare le fonti inquinanti. Prima di scegliere aspiratori, cappe o tubazioni, è necessario capire dove si generano polveri, fumi, vapori o gas e quali sostanze devono essere trattate.

Questa fase permette di definire le aree da aspirare, valutare i rischi per la salute degli operatori e progettare una soluzione conforme alle normative vigenti, anche in presenza di ambienti potenzialmente complessi o atmosfere a rischio.

Cappe, tubazioni e aspiratori

Una volta identificate le sorgenti di emissione, si passa allo studio del sistema di captazione. Le cappe aspiranti industriali devono intercettare l’inquinante il più vicino possibile al punto di origine. Forma, dimensioni e posizionamento dipendono dal tipo di lavorazione e dalla natura del contaminante.

Un altro aspetto importante è la velocità di aspirazione, cioè la forza con cui l’aria trascina fumi, polveri o vapori all’interno dell’impianto. Successivamente si dimensiona la rete di tubazioni, calcolando portata d’aria, percorso dei condotti e perdite di carico.

Anche la scelta del ventilatore è determinante: deve garantire prestazioni adeguate senza causare consumi eccessivi, rumore o usura precoce.

GFC: impianti di aspirazione industriali su misura

Affidarsi a GFC significa scegliere impianti di aspirazione industriali progettati su misura, efficienti, sicuri e pensati per migliorare concretamente la qualità dell’aria negli ambienti produttivi. Per mantenere nel tempo efficienza, sicurezza e prestazioni costanti, ogni impianto deve essere sottoposto a controlli e interventi di assistenza periodica, pianificati in base alla complessità del sistema e alle condizioni di utilizzo.


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