Impianto dentale a Lucca: guida completa all’implantologia

Perdere uno o più denti non significa soltanto affrontare un disagio funzionale nella masticazione, ma anche vivere un cambiamento nell’aspetto estetico e nella sicurezza personale. L’implantologia dentale rappresenta oggi la soluzione più efficace e duratura per ripristinare il sorriso in modo naturale. A Lucca, lo studio dentistico Densanea è un punto di riferimento per chi desidera affrontare questo percorso con serenità, affidandosi a un team che unisce esperienza clinica, empatia e tecnologie d’avanguardia.

Densanea: il tuo studio dentistico a Lucca

Lo studio dentistico Densanea, fondato dal Dott. Gabriele Brogi e da Luca Corradini, da oltre dieci anni accoglie i pazienti con un approccio che mette al centro la persona. L’empatia e la chiarezza guidano ogni visita, trasformando il rapporto con il dentista in un’esperienza positiva e rassicurante.

Oltre all’implantologia, lo studio si occupa di estetica dentale, ortodonzia trasparente, conservativa, igiene e prevenzione. Grazie a tecnologie come la TAC Cone Beam, lo scanner intraorale e le radiografie digitali, è possibile diagnosticare con precisione e pianificare interventi minimamente invasivi. A questo si aggiunge la collaborazione con un laboratorio odontotecnico fidelizzato, che consente di realizzare protesi estetiche e funzionali in tempi rapidi.

Che cos’è un impianto dentale

Un impianto dentale è una radice artificiale in titanio che viene inserita nell’osso mascellare o mandibolare per sostituire un dente mancante. Una volta stabilizzato, l’impianto funge da supporto per una corona che riproduce forma e colore del dente naturale, restituendo al paziente sia la funzionalità masticatoria sia l’estetica del sorriso.

La biocompatibilità del titanio favorisce un processo chiamato osteointegrazione, attraverso il quale l’impianto si lega all’osso circostante. Questo rende la soluzione sicura, stabile e duratura nel tempo. In casi più complessi, l’impianto può sostenere ponti o protesi estese, fino a riabilitare un’intera arcata dentale.

A Lucca, presso lo studio Densanea, i pazienti trovano un approccio moderno che integra la chirurgia guidata e l’uso di software digitali, in grado di mostrare in anticipo il risultato finale.

Come funziona un impianto dentale

Il percorso implantare è strutturato e pianificato con attenzione. Ecco le principali fasi:

Valutazione clinica e diagnostica: attraverso TAC e scanner intraorali viene studiata la condizione dell’osso e si pianifica l’intervento. Inserimento della vite implantare: con tecniche mini-invasive, l’impianto viene posizionato nell’osso sotto anestesia locale. Osteointegrazione: nei mesi successivi avviene il legame naturale tra impianto e osso. Applicazione della corona: una volta completata l’integrazione, viene inserito il dente definitivo progettato su misura.

In Densanea si ricorre spesso al carico immediato, che permette di avere denti fissi già in giornata, o comunque in tempi molto brevi grazie alla collaborazione con il laboratorio odontotecnico interno.

Quanto dura un impianto dentale

La domanda più frequente è: quanto dura un impianto dentale? La risposta non è univoca perché dipende da diversi fattori:

qualità dell’osso disponibile;

igiene orale quotidiana;

abitudini di vita come fumo o consumo eccessivo di alcol;

regolarità dei controlli di mantenimento.

In condizioni ottimali, un impianto dentale può durare decenni. Presso Densanea i pazienti vengono seguiti con protocolli personalizzati di igiene, controlli semestrali e indicazioni mirate per mantenere la salute della bocca.

Grazie a questo approccio, l’impianto non rappresenta solo una soluzione temporanea, ma un vero investimento per il futuro del sorriso.

Quanto tempo ci vuole per mettere un impianto dentale

Il tempo dell’intervento varia in base al numero di impianti e alla complessità del caso. In media, l’inserimento di un singolo impianto richiede da 30 a 60 minuti. Tuttavia, il percorso complessivo può prevedere fasi aggiuntive:

carico immediato, con denti fissi nello stesso giorno;

inserimento della protesi definitiva dopo alcuni mesi di osteointegrazione.

Presso Densanea, grazie alle tecnologie digitali e al laboratorio odontotecnico, i tempi sono ridotti e spesso il paziente può tornare a sorridere già dopo pochissimi giorni.

Cosa mangiare dopo un impianto dentale

Dopo un intervento implantare, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella guarigione. Nei primi giorni è consigliato consumare cibi morbidi, freschi e facili da masticare. Alcuni esempi:

yogurt, frullati e vellutate;

pasta e riso ben cotti;

pesce tenero o carne macinata;

frutta matura e morbida.

È importante evitare cibi troppo caldi, duri o piccanti che potrebbero irritare la zona. Allo stesso tempo, fumo e alcol vanno sospesi perché rallentano la guarigione.

Seguire queste indicazioni aiuta a ridurre il gonfiore e favorisce l’osteointegrazione.

È doloroso fare un impianto dentale

La paura del dolore è comune, ma oggi è infondata. Grazie alle moderne tecniche anestesiologiche e alla possibilità di sedazione cosciente, l’intervento non provoca dolore. Il paziente può avvertire solo un leggero fastidio nei giorni successivi, facilmente gestibile con farmaci prescritti dal medico.

La chirurgia guidata, inoltre, riduce il trauma chirurgico e accelera i tempi di recupero. In Densanea l’attenzione al comfort è prioritaria: ogni intervento è personalizzato anche in base al livello di ansia del paziente.

Cosa fare se un impianto dentale fa male o si muove

Un impianto ben integrato non dovrebbe provocare dolore costante né mobilità. Se ciò accade, è fondamentale rivolgersi subito al dentista. Possibili cause includono:

infiammazione dei tessuti (perimplantite);

scarsa igiene orale;

fallimento dell’osteointegrazione.

Tentare soluzioni fai-da-te è sconsigliato: solo un controllo tempestivo permette di salvaguardare l’impianto e valutare eventuali soluzioni correttive.

Come pulire un impianto dentale

La pulizia quotidiana è la chiave per la longevità degli impianti. È consigliato:

spazzolare almeno due volte al giorno con spazzolini a setole morbide;

usare filo interdentale o scovolini specifici per impianti;

effettuare regolarmente sedute di igiene professionale con strumenti come l’Airflow.

Presso Densanea, i pazienti ricevono indicazioni personalizzate e protocolli mirati per preservare nel tempo la salute dell’impianto.

Conclusione: impianto dentale a Lucca

Scegliere un impianto dentale a Lucca significa affidarsi a un percorso che unisce competenza, innovazione e attenzione al paziente. Lo studio dentistico Densanea offre soluzioni di implantologia moderne e sicure, con tempi rapidi e risultati duraturi.

Grazie all’esperienza del team, alle tecnologie avanzate e a un approccio empatico, ogni paziente può ritrovare la funzionalità e la bellezza del proprio sorriso