Impianto dentale a Torino: guida completa

Recuperare il proprio sorriso dopo la perdita di uno o più denti è oggi possibile grazie alle moderne tecnologie in campo odontoiatrico. L’impianto dentale a Torino è una soluzione efficace, sicura e duratura per chi desidera tornare a sorridere e a masticare senza disagi. In questa guida completa approfondiamo come funziona un impianto dentale, cosa aspettarsi prima, durante e dopo l’intervento, e quali sono le accortezze da seguire per garantirne il successo nel tempo. Se ti trovi a Torino e stai valutando questa opzione, scopri tutto ciò che c’è da sapere.

Che cos’è un impianto dentale?

Un impianto dentale è una radice artificiale, generalmente in titanio, che viene inserita chirurgicamente nell’osso mascellare o mandibolare per sostituire uno o più denti mancanti. Su questa struttura verrà poi applicata una corona dentale che replica in tutto e per tutto l’aspetto di un dente naturale.

Grazie al processo di osteointegrazione, l’impianto si integra con l’osso offrendo stabilità e funzionalità. Questo permette di recuperare sia l’aspetto estetico sia quello funzionale della dentatura, migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Presso lo Studio Dentistico Dott. Marco Gianoglio a Torino, questa procedura viene effettuata con il supporto di tecnologie avanzate come la TAC Cone Beam e lo scanner intraorale, per garantire precisione e sicurezza.

Come funziona un impianto dentale?

Il funzionamento di un impianto dentale si basa su un processo articolato ma altamente collaudato:

Pianificazione – Durante la prima visita viene effettuata una valutazione approfondita del caso clinico, accompagnata da esami diagnostici. Il Dott. Gianoglio realizza una simulazione visiva del piano di trattamento spiegando ogni passaggio in modo chiaro e semplice. Inserimento dell’impianto – L’impianto viene posizionato nell’osso con un intervento chirurgico minimamente invasivo. Grazie all’implantologia computer guidata, la precisione è massima e i tempi si riducono sensibilmente. Osteointegrazione – Nei mesi successivi, l’impianto si integra con l’osso, stabilizzandosi completamente. Applicazione della protesi – Al termine della guarigione si applica la corona definitiva, personalizzata per estetica e funzionalità.

Come si esegue un impianto dentale?

La procedura di inserimento dell’impianto dentale viene svolta seguendo un protocollo preciso:

Sedazione cosciente o anestesia locale per garantire comfort al paziente.

per garantire comfort al paziente. Incisione e preparazione del sito implantare secondo il piano digitalmente progettato.

secondo il piano digitalmente progettato. Inserimento dell’impianto nella sede ossea.

nella sede ossea. Sutura e periodo di guarigione.

Presso lo Studio Dentistico Dott. Marco Gianoglio viene utilizzata l’implantologia computer guidata per rendere la procedura più precisa, sicura e rapida.

Quante sedute servono per un impianto dentale?

Il numero di appuntamenti può variare in base alla complessità del caso clinico, ma generalmente il percorso prevede:

1ª seduta: Valutazione, esami diagnostici, piano di trattamento e preventivo.

Valutazione, esami diagnostici, piano di trattamento e preventivo. 2ª seduta: Intervento chirurgico per l’inserimento dell’impianto.

Intervento chirurgico per l’inserimento dell’impianto. 3ª seduta: Applicazione della protesi provvisoria o definitiva (a seconda del protocollo).

Nel caso del carico immediato, presso lo studio a Torino, è possibile inserire l’impianto e posizionare una protesi provvisoria anche nello stesso giorno dell’intervento.

Quanto tempo dura un impianto dentale?

La durata di un impianto dentale può estendersi anche oltre i 20 anni, ma dipende da diversi fattori:

Corretta igiene orale quotidiana.

Controlli regolari dal dentista.

Abitudini del paziente (alimentazione, fumo, bruxismo).

Presso lo Studio Gianoglio, gli impianti utilizzati sono coperti da una garanzia di 10 anni, a conferma della qualità dei materiali e della competenza clinica.

Come prendersi cura di un impianto dentale?

La cura quotidiana dell’impianto dentale è essenziale per garantirne la lunga durata. Ecco alcuni accorgimenti fondamentali:

Spazzolare con delicatezza ma regolarità, almeno due volte al giorno.

Usare il filo interdentale o scovolini per mantenere puliti gli spazi tra dente e impianto.

Evitare cibi troppo duri o collosi, specialmente nella fase iniziale.

Effettuare sedute di igiene professionale regolari.

Nel nostro studio a Torino, l’igienista Martina Bufi segue i pazienti con programmi personalizzati di mantenimento post-implantare.

Cosa fare dopo l’intervento di implantologia?

Dopo l’intervento, è importante seguire alcune indicazioni post-operatorie:

Riposare nelle ore successive all’intervento.

Applicare impacchi freddi per contenere eventuale gonfiore.

Evitare di fumare.

Assumere correttamente i farmaci prescritti.

Seguire una dieta morbida per i primi giorni.

Lo Studio Dentistico Dott. Marco Gianoglio fornisce al paziente tutte le istruzioni personalizzate e un piano di controllo post-operatorio per monitorare la guarigione.

Conclusione sull’impianto dentale a Torino

Optare per un impianto dentale a Torino significa scegliere una soluzione moderna, sicura e di lunga durata per ripristinare il proprio sorriso. Grazie all’esperienza del Dott. Gianoglio e all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, ogni fase del trattamento viene affrontata con trasparenza e attenzione al paziente.

