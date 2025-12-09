IMU 2025, stangata o sconto? Cosa succede ora

La seconda rata dell’IMU 2025 è alle porte: il saldo va versato entro martedì 16 dicembre 2025. Si tratta dell’ultima chiamata dell’anno per proprietari di seconde case, immobili diversi dall’abitazione principale e immobili di lusso. Capire chi paga, chi è esente e come si calcola l’importo da versare è fondamentale per evitare errori, sanzioni e per non perdere eventuali agevolazioni.

Scadenza IMU 2025: quando si paga il saldo

L’IMU si paga in due appuntamenti principali:

prima rata (acconto) : di norma entro il 16 giugno, calcolata sulle aliquote dell’anno precedente;

: di norma entro il 16 giugno, calcolata sulle aliquote dell’anno precedente; seconda rata (saldo): entro il 16 dicembre 2025, con eventuale conguaglio sull’importo complessivo dovuto per l’anno, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per il 2025 e pubblicate sul portale del Dipartimento delle Finanze.

Se il Comune ha modificato le aliquote entro i termini previsti, il saldo di dicembre può comportare un ricalcolo dell’intera IMU 2025: si calcola l’imposta dovuta per l’intero anno con le nuove aliquote e si sottrae quanto già versato a giugno come acconto.

Chi deve pagare l’IMU 2025

Il saldo di dicembre riguarda, in generale, chi possiede:

seconde case e in generale immobili che non sono abitazione principale;

e in generale immobili che non sono abitazione principale; abitazioni principali di lusso , cioè in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

, cioè in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; immobili a disposizione, locati o sfitti (salvo specifiche agevolazioni);

immobili commerciali, direzionali e produttivi (categorie C e D);

aree edificabili e terreni agricoli, salvo esenzioni specifiche previste per alcuni Comuni o categorie di contribuenti.

L’IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). In caso di usufrutto, paga chi gode del diritto di usufrutto, non il nudo proprietario.

Chi è esente: abitazione principale e non solo

La regola generale resta confermata: l’abitazione principale non di lusso è esente dall’IMU. L’esenzione riguarda l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare:

hanno la residenza anagrafica ;

; e la dimora abituale.

L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, fino a un massimo di tre: una per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte), C/6 (box, posti auto) e C/7 (tettoie). Restano invece soggette a imposta le prime case classificate come A/1, A/8, A/9, per le quali è prevista un’aliquota specifica e una detrazione fissa.

Accanto all’abitazione principale, rientrano nei casi di esenzione o forte agevolazione, secondo quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti comunali:

alloggi sociali e immobili di edilizia residenziale pubblica destinati a prima casa degli assegnatari;

e immobili di edilizia residenziale pubblica destinati a prima casa degli assegnatari; abitazioni di anziani o disabili ricoverati in strutture, se l’immobile non è locato e il Comune assimila l’unità ad abitazione principale;

ricoverati in strutture, se l’immobile non è locato e il Comune assimila l’unità ad abitazione principale; case non locate di personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco , in presenza dei requisiti di legge;

, in presenza dei requisiti di legge; alcune tipologie di immobili rurali strumentali e terreni in particolari aree montane o svantaggiate.

Le esenzioni operative possono variare in base alle deliberazioni del Comune: è sempre necessario verificare il regolamento IMU locale e le delibere sulle aliquote per il 2025.

Come si calcola il saldo IMU 2025

Il calcolo dell’IMU 2025 avviene in tre passaggi principali:

Determinare la base imponibile: si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e la si moltiplica per il coefficiente previsto per la categoria dell’immobile (ad esempio 160 per abitazioni e pertinenze, 65 o 60 per alcuni immobili D, 135 per uffici e così via). Applicare l’aliquota comunale 2025: per ogni tipologia di immobile il Comune stabilisce l’aliquota di riferimento entro i limiti fissati dalla legge (aliquota ordinaria, aliquote agevolate, eventuali riduzioni o azzeramenti). Calcolare il saldo di dicembre: si ottiene l’IMU dovuta per l’anno (base imponibile × aliquota), si sottrae quanto già versato a giugno e si paga la differenza entro il 16 dicembre.

Restano in vigore alcune agevolazioni importanti, come la riduzione del 25% della base imponibile per gli immobili locati a canone concordato, se il contratto rispetta gli accordi locali e viene correttamente registrato.

IMU e TARI: il “contributo” che finanzia il bonus rifiuti

Negli stessi giorni in cui si versa il saldo IMU, molti contribuenti stanno ricevendo anche le bollette TARI. Proprio sulla tassa rifiuti, le ultime analisi segnalano la presenza di un piccolo contributo aggiuntivo inserito in bolletta per finanziare uno sconto del 25% destinato a circa quattro milioni di famiglie con requisiti economici e patrimoniali definiti a livello nazionale.

Di fatto, una parte degli utenti TARI contribuisce a sostenere il bonus riconosciuto alle famiglie più fragili, mentre si discutono possibili novità strutturali dal 2026 sia per l’IMU sia per la tassa rifiuti, con l’obiettivo dichiarato di rendere i tributi più aderenti ai servizi resi e alla capacità contributiva.

Cosa fare adesso: controlli e errori da evitare

In vista della scadenza del 16 dicembre 2025 è consigliabile:

verificare le delibere comunali su aliquote e regolamento IMU 2025, consultando il sito del Comune o il portale del Dipartimento delle Finanze;

su aliquote e regolamento IMU 2025, consultando il sito del Comune o il portale del Dipartimento delle Finanze; ricontrollare la rendita catastale e la corretta applicazione delle eventuali esenzioni (abitazione principale, alloggi sociali, immobili rurali ecc.);

e la corretta applicazione delle eventuali esenzioni (abitazione principale, alloggi sociali, immobili rurali ecc.); valutare se si ha diritto a riduzioni (ad esempio per canone concordato, immobili inagibili o inabitabili, fabbricati merce non locati) e se il Comune le ha recepite;

(ad esempio per canone concordato, immobili inagibili o inabitabili, fabbricati merce non locati) e se il Comune le ha recepite; evitare errori su codici tributo, anno di riferimento, Comune e quota di possesso nella compilazione del modello F24.

In caso di dubbi, può essere utile rivolgersi a un Caf o a un consulente per il ricalcolo dell’IMU 2025: le regole generali sono nazionali, ma le differenze tra un Comune e l’altro (aliquote, agevolazioni, assimilazioni) sono numerose e possono incidere in modo significativo sull’importo finale del saldo.

Conoscere le scadenze, le esenzioni e le principali novità aiuta a pagare il giusto, sfruttando le agevolazioni disponibili ed evitando spiacevoli sorprese dopo il 16 dicembre.