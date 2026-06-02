IMU: esenzione, nuove regole e doppia detrazione

In queste ore, l’argomento dell’esenzione Imu è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di scadenze imminenti e delle ultime disposizioni riguardanti le case di vacanza, la rottamazione per i ritardi nei pagamenti e le modalità per usufruire della doppia esenzione. Chi deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno? Quali sono le procedure per chi eredita un immobile soggetto a Imu? Ulteriori approfondimenti possono essere ricercati online per restare aggiornati su questa tematica di grande rilevanza per molti contribuenti.