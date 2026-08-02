In arrivo ondata di calore: temperatura in aumento

In queste ore la temperatura è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si prevede un’escalation del caldo con punte fino a 40 gradi, tanto che domani è previsto il bollino rosso in 23 città, che diventeranno 25 lunedì. Un’importante allerta è stata lanciata riguardo all’arrivo di un’ulteriore ondata di calore che coinvolgerà diverse regioni. L’invito è ad approfondire ulteriormente online per restare informati sulle previsioni e sulle misure da adottare per affrontare al meglio il clima torrido in arrivo.