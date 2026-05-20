- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Maggio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaInalpi arena: il fenomeno delle Twice a Torino
Notizie Italia

Inalpi arena: il fenomeno delle Twice a Torino

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia dell’evento all’Inalpi Arena riguardante il concerto delle Twice è attualmente uno dei temi più ricercati online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. Le ragazze del K-pop stanno facendo impazzire i fan, con il concerto che si preannuncia come un vero e proprio uragano musicale.

La GTT ha già annunciato il potenziamento delle linee 4, 10 e 17B per agevolare il trasporto dei fan che si sposteranno per assistere all’esibizione. Questo evento promette di essere un momento indimenticabile per tutti coloro che amano la musica pop e jazz.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile approfondire online alla ricerca di notizie aggiornate sul concerto delle Twice all’Inalpi Arena. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della musica e dei fenomeni culturali del momento.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it