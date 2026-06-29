Inaugurazione Spazio CDP Pescara: Fondazione Pescarabruzzo e Cassa Depositi e Prestiti presentano le nuove offerte per imprese e territorio

La Fondazione Pescarabruzzo e la Cassa Depositi e Prestiti sono liete di invitare la stampa all’inaugurazione del nuovo Spazio CDP Pescara che avrà luogo giovedì 2 luglio 2026 alle ore 11:00 presso la sede della Fondazione Pescarabruzzo in Corso Umberto I, 83 a Pescara.

L’agenda dell’evento prevede, dalle 11:00 alle 11:30, l’accoglienza e l’accredito dei presenti, seguiti, alle 11:30, dai saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP (in collegamento), Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, e Carlo Masci, Sindaco di Pescara.

Successivamente, alle 12:00, Angela Lasco, Responsabile Rapporti Legislativi, Vigilanza Parlamentare e Fondazioni di CDP, introdurrà l’evento, mentre alle 12:05 sarà la volta di Andrea Nuzzi, Direttore Business CDP, e Gianluca Bisognani, Direttore PA CDP, per presentare l’offerta CDP per le imprese e il territorio.

Viene inoltre richiesta la conferma di partecipazione rispondendo alla presente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stampa e Comunicazione della Fondazione Pescarabruzzo.

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all’indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l’originale e distruggere le varie copie o stampe.