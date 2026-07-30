Incendi a casa francese: George Clooney evacua

La notizia riguardante George Clooney e la sua evacuazione dalla casa in Francia a causa degli incendi ha suscitato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’attore e la moglie Amal hanno dovuto abbandonare la loro residenza francese, esprimendo preoccupazione per la sorte della loro abitazione.

La situazione, in evoluzione nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione del pubblico che segue da vicino le vicende legate al noto attore hollywoodiano. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la notizia online, dove sono disponibili ulteriori informazioni sull’evacuazione di George Clooney e Amal dalla loro casa in Francia.