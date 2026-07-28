Incendio a Milano: emergenza a piattaforma ecologica di Novate

In queste ore, il tema dell’incendio a Milano sta monopolizzando l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la piattaforma ecologica di Novate Milanese è stata colpita dalle fiamme, con una colonna di fumo nero che si è alzata sopra la zona coinvolgendo anche i comuni limitrofi di Bollate e Arese. I vigili del fuoco sono al lavoro per contenere l’incendio e salvaguardare la struttura, mentre si registrano gravi ustioni al custode dell’impianto. Le immagini e i video che circolano online mostrano l’entità del rogo e l’intensità del fumo che si è sprigionato.

Questo evento ha suscitato grande preoccupazione e interesse da parte della popolazione, che cerca costantemente aggiornamenti e ulteriori dettagli sulla situazione in corso. Per rimanere informati su ogni sviluppo e approfondire l’argomento, è possibile consultare le fonti online e i mezzi di informazione disponibili.