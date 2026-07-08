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Incendio a Milano: situazione critica

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Un grosso incendio ha colpito Milano, scatenando allarme e preoccupazione nella città. Il rogo, che ha interessato il deposito Bartolini in zona Dergano, ha generato una alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza, diffondendo un forte odore di bruciato nei quartieri a nord della città. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e limitare i danni, ma la situazione è critica.

La notizia dell’incendio a Milano è in cima ai trend sui motori di ricerca, con numerose persone alla ricerca di ulteriori dettagli sull’accaduto. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 20:00, ma la situazione potrebbe essere in evoluzione. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online.

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