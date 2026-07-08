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Incendio a Milano

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Un grosso incendio ha colpito un deposito della Bartolini a Milano, causando una densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme e limitare i danni. L’evento ha suscitato allarme nei quartieri settentrionali della città a causa del forte odore di bruciato che si è diffuso nell’area.

La notizia dell’incendio a Milano è in cima ai trend sui motori di ricerca, con molti utenti in cerca di ulteriori dettagli sull’accaduto. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 19:30 di oggi.

Per conoscere gli sviluppi più recenti sull’incendio e per approfondire la situazione, è possibile consultare le fonti online. Restate aggiornati sulla vicenda consultando i siti web e i canali informativi disponibili.

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