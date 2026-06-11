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Incendio a Roma: fiamme nel vivaio del Mandrione

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Una densa colonna di fumo nero si leva nel cielo di Roma a causa di un incendio che ha colpito un vivaio nella zona del Mandrione. Le fiamme hanno annerito le piante e il portoncino, generando preoccupazione tra i residenti della zona e richiamando l’attenzione dei media online. Nelle ultime ore, la notizia dell’incendio è diventata il tema più cercato sui motori di ricerca, confermando l’interesse del pubblico per gli eventi in corso nella capitale italiana.

Altre segnalazioni parlano di un altro incendio a Torpignattara, con una densa colonna di fumo che si è alzata all’altezza di via Casilina. Le autorità sono al lavoro per gestire entrambe le situazioni e per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia delle aree coinvolte.

La situazione è in continua evoluzione e si consiglia di seguire gli aggiornamenti online per tutte le ultime notizie riguardanti gli incendi a Roma. Restate informati per avere un quadro completo della situazione e delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti.

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