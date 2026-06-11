Incendio grave: indagini su sette persone

La notizia del grave incendio che ha colpito i grattacieli di Hong Kong lo scorso novembre continua a tenere banco, con l’ultima aggiornamento che conferma l’incriminazione di due aziende e sette persone. L’incendio ha causato la morte di 168 persone, scatenando una vasta operazione investigativa che ha portato alle recenti implicazioni.

Le indagini hanno portato a individuare i responsabili di questa tragedia che ha sconvolto la città. Le sette persone coinvolte dovranno rispondere delle proprie azioni davanti alla legge, mentre le aziende si trovano al centro di una complessa vicenda legale.

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