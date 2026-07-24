Incendio in Gironde: evacuazione urgente a Cap Ferret

In queste ore, il tema del cap Ferret è al centro dell’attenzione online, con una forte tendenza sui motori di ricerca. La prefettura ha ordinato l’evacuazione immediata dei primi villaggi della penisola, a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre i soccorsi si mobilitano per fronteggiare l’emergenza in corso.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale, è possibile approfondire su internet, dove vengono costantemente pubblicate nuove informazioni sulla situazione a Cap Ferret.