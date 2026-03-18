Incendio pavilion Serbia alla Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia è al centro dell’attenzione nelle ultime ore, con la notizia dell’incendio che ha coinvolto il padiglione della Serbia. Le fiamme hanno scatenato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere l’emergenza.

Questo episodio ha generato grande interesse online, posizionando il tema al top dei trend sui motori di ricerca. Si tratta di un evento che ha destato preoccupazione e curiosità, richiamando l’attenzione di una vasta platea di utenti.

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