Incendio Rivabella Gallipoli: evacuati lidi e residenze

Sabato 25 Luglio 2026, in queste ore, il tema in tendenza online riguarda l’incendio a Rivabella Gallipoli. Le fiamme hanno colpito il litorale, costringendo all’evacuazione lidi e residence della zona. La paura si diffonde tra i residenti e i turisti mentre il fuoco, spinto dal vento, si propaga rapidamente. A Gallipoli, un vasto incendio alimentato dalla tramontana ha causato la evacuazione di ulteriori lidi e residence, creando un vero inferno sulla costa salentina. Anche la pineta sul mare è andata in fiamme, con evacuazioni in corso nei residence limitrofi.

La situazione è in costante evoluzione e le autorità stanno lavorando per contenere l’emergenza. Si raccomanda massima prudenza e collaborazione da parte della popolazione. Per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, si consiglia di consultare fonti ufficiali e approfondire online.