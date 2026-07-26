Incendio sul litorale del Salento

Domenica 26 Luglio 2026, alle ore 07:38, il tema in tendenza online riguarda un grave incendio che ha colpito il litorale del Salento. Le fiamme hanno causato l’evacuazione di lidi e residence, generando paura e caos tra i residenti e i turisti della zona. Venti forti hanno alimentato l’incendio, rendendo difficile il controllo della situazione.

L’ultimo aggiornamento, datato 2026-07-26 07:10:00, conferma la gravità della situazione. Sono in corso operazioni di soccorso e di lotta alle fiamme, con l’utilizzo di aerei dotati di termocamere e droni per monitorare e arginare gli incendi lungo la costa.

La notizia è attualmente tra i top trend sui motori di ricerca, con molte persone che cercano informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Per ulteriori dettagli sull’evolversi della situazione, si consiglia di approfondire online presso le fonti ufficiali e i media locali.