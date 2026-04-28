Inchiesta arbitri: nuova testimonianza su Inter-Roma

La notizia dell’inchiesta sugli arbitri, con particolare riferimento alla partita Inter-Roma, è attualmente al centro dell’attenzione online, occupando i primi posti nei trend sui motori di ricerca. Un recente aggiornamento ha svelato una testimonianza significativa riguardante un presunto dialogo tra Gervasoni e il Var riguardo a un episodio controverso non sanzionato durante la sfida. Questo fatto potrebbe avere importanti ripercussioni sul mondo del calcio e alimenta il dibattito tra gli appassionati. L’ultimo feed disponibile risale alle ore 15:10 di oggi, ma la vicenda è in continua evoluzione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online.