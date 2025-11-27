Incidente mortale a Ortona, auto fuori strada: muore 79enne

ORTONA – Tragedia nella tarda mattinata di oggi nei pressi del canile comunale di Ortona, dove una donna di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima è A.G., madre di una dipendente del Comune.

Il sinistro è avvenuto in prossimità di una rotatoria, non lontano da un supermercato della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dalla 79enne avrebbe improvvisamente perso il controllo, uscendo di strada e terminando la sua corsa contro un palo, senza risultare al momento il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. L’area, già interessata da forti piogge nel corso della giornata, è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.