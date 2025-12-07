- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Dicembre 7, 2025
Notizie Italia

Incidente sul Ponte Girevole di Taranto: due moto coinvolte

Nella mattinata di domenica 7 dicembre 2025, si è verificato un incidente sul Ponte Girevole di Taranto che ha coinvolto due scooter. Stando alle prime ricostruzioni, il sinistro ha avuto luogo mentre i veicoli erano in transito, causando momenti di paura tra i presenti nella zona.

Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passanti. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi, ma è stata necessaria la presenza di ambulanze e forze dell’ordine per assistere i conducenti e regolare il traffico sulla strada.

L’incidente ha catturato l’attenzione sui social media, generando discussioni tra gli utenti riguardo alla sicurezza degli incroci e delle infrastrutture cittadine, in particolare in aree ad alto traffico come quella del Ponte Girevole. Questo evento riporta in primo piano l’importanza di attenzione e prudenza durante la guida, soprattutto in condizioni di traffico intenso.

Rimangono da chiarire le cause esatte dell’incidente, e gli inquirenti stanno conducendo un’indagine per raccogliere maggiori dettagli. Gli aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

