Incontro su Case di Terra: Un Tavolo Istituzionale per la Salvaguardia

Ieri, la Provincia di Chieti ha ospitato un importante incontro dedicato alla valorizzazione delle case di terra cruda. All’ordine del giorno la creazione di un tavolo istituzionale che coinvolga tutte le province abruzzesi e la Regione, al fine di individuare finanziamenti specifici per stimolare progetti di conservazione e valorizzazione di queste strutture caratterizzanti il territorio.

La riunione ha visto la partecipazione del presidente Francesco Menna, della responsabile del servizio Urbanistica Margherita Fellegara, e dei sindaci di Casalincontrada e Roccamontepiano, Vincenzo Mammarella e Dario Marinelli, rispettivamente. Presenti anche rappresentanti dell’associazione Terrae e funzionari della Soprintendenza di Chieti-Pescara, tutti uniti nella volontà di preservare un patrimonio architettonico che interessa ben 42 comuni e circa 800 edifici abruzzesi.

Francesco Menna ha sottolineato l’importanza architettonica e identitaria delle case di terra, affermando: “Occorre oggi definire linee operative e d’intervento unitarie per la conservazione, valorizzazione e riuso di questi manufatti edilizi, sia in termini residenziali che produttivi”. È stato infine ricordato che la Provincia di Chieti ha adottato un Piano Territoriale di Coordinamento che riconosce il valore di queste strutture, avviando nel maggio di quest’anno un censimento delle case di terra, con conclusione prevista per il 31 dicembre.

L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso la salvaguardia e la valorizzazione di un patrimonio culturale che, come ha detto Menna, deve essere protetto per evitarne il degrado e l’abbandono. “È nostro compito salvaguardare questa tipologia di abitazioni ed evitarne l’abbandono affinché diventino ciò che i trulli sono per la Puglia”, ha concluso.