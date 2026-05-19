India: petrolio russo nonostante sanzioni USA

In queste ore, l’India è al centro dell’attenzione online per l’acquisto di petrolio russo, nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Secondo fonti ufficiali indiane, il Paese ha deciso di procedere con l’acquisto, ignorando le deroghe concesse dagli USA. Questa decisione assume particolare rilevanza in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e dalla riduzione delle forniture di petrolio a causa del conflitto in Iran. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 13:50 del 19 Maggio 2026, confermando l’interesse costante verso questa notizia che si posiziona ai vertici dei trend di ricerca online.

Per approfondire ulteriormente su questo argomento di grande importanza geopolitica, si consiglia di consultare le fonti online per gli ultimi sviluppi e analisi dettagliate. L’India, in questa delicata fase, rappresenta un punto focale nell’equilibrio delle relazioni internazionali, suscitando interesse e dibattito a livello globale.