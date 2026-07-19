India: primo lancio privato con successo

In queste ore, l’India è al centro dell’attenzione online con il trend in cima alle ricerche: il primo lancio privato nello spazio. Skyroot ha realizzato Vikram-1, il primo razzo orbitale del settore privato indiano, portando con sé un prezioso carico di fiori di diamanti. Questo storico traguardo segna un passo avanti significativo per l’India nel settore aerospaziale, dimostrando il potenziale e la capacità del settore privato nel paese.

Il Primo Ministro Modi ha elogiato l’iniziativa, sottolineando il successo della decisione di privatizzare il settore spaziale. Il lancio di Vikram-1 rappresenta un importante traguardo per l’India, aprendo nuove prospettive e opportunità nel campo dell’esplorazione spaziale e della tecnologia.

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