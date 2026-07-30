Infermiere: novità e tutele nel contratto 2025-2027

La figura dell’infermiere è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando essere tra i trend più ricercati online. Recentemente è stato firmato il contratto 2025-2027, che prevede aumenti salariali fino a 240 euro per gli operatori sanitari. In particolare, sono state introdotte nuove tutele per il personale infermieristico e il capitolo sull’intelligenza artificiale.

Questo accordo, che vede la firma di Riboldi della Conferenza Regioni, è stato accolto positivamente anche per i record di finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale da parte del governo Meloni. L’indice della guida al CCNL Sanità Pubblica 2025-2027 è un punto di riferimento per comprendere appieno le novità introdotte.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, dato l’interesse suscitato da questa notizia.