Infissi e finestre per la veranda

Un edificio o un immobile rappresentano esclusivamente una costruzione architettonica ma, nel momento in cui questi vengono realizzati per offrire comfort abitativo, relax e isolamento, a quel punto possono essere chiamati casa.

All’interno delle abitazioni, infatti, ognuno di noi vuole sentirsi protetto, rilassato e completamente a proprio agio, in una parola vuole sentirsi al sicuro. Tuttavia, anche nelle abitazioni è necessario uno spazio in cui massimizzare tutto il benessere, un punto che permetta di incontrare l’interno e l’esterno di un edificio, Prendere una boccata d’aria al sicuro dalle intemperie e concedersi un rifugio alla luce del sole.

La veranda ha un potenziale unico all’interno degli edifici. Rappresenta infatti un punto della casa isolato dal resto degli spazi abitativi che può realmente ottimizzare tutto il comfort abitativo possibile.

Abbiamo chiesto a DAKO, azienda leader nel settore degli infissi e dei serramenti, di spiegarci perché le verande rappresentano tutto questo e come esprimere al massimo tutto il valore estetico e funzionale di questo particolare punto della casa.

Vediamo, allora, tutto quello che c’è da sapere su efficienza energetica, isolamento acustico, comfort abitativo e continuità con l’ambiente esterno.

I vantaggi della veranda

Partiamo subito col dire che installare o rinnovare una veranda chiusa non mira solo ad un valore estetico ma si tratta di un vero e proprio investimento sul benessere e sulla qualità abitativa di un immobile.

Difatti, potremmo definire questo punto della casa come un ponte immaginario tra l’interno e l’esterno, tra i confortevoli spazi abitativi e tutto ciò che circonda la casa, come aria fresca, luce naturale e libertà.

Oltre al comfort abitativo, però, una veranda ben progettata permette anche di aumentare la superficie abitabile di un edificio, creando uno spazio in più dove poter vivere non solo in estate ma, con l’impiego degli infissi adeguati e di tutti gli interventi che mirano all’isolamento termico, praticamente per tutto l’anno.

Difatti, infissi performanti che non permettono dissipazione di calore o ingresso di rumori forti e altre soluzioni legate all’efficientamento energetico permettono di trasformare una veranda in una vera e propria stanza in più della casa, abitabile 365 giorni l’anno, calda d’inverno e fresca d’estate.

I vantaggi della porta finestra scorrevole

Trattandosi di una parte “in più” dell’immobile, ovviamente necessario creare un punto di accesso alla veranda, in piena continuità con la casa che, generalmente è rappresentato da una finestra o porta finestra.

Non tutti gli infissi, però, sono adatti ad una veranda, per vari motivi come il clima, lo stile architettonico della casa, l’esposizione di questa struttura e l’uso a cui è destinata. Questi sono tutti fattori con i quali bisogna fare i conti ma, la soluzione migliore rimane sicuramente la porta finestra scorrevole.

Questa struttura, infatti, realizzata con ampie vetrate permette di mantenere visività continua tra l’interno e l’esterno, massimizza l’ingresso di luce naturale anche negli altri spazi abitativi e limita fortemente l’ingombro.

La scelta dei materiali è fondamentale quando si vuole realizzare una finestra scorrevole perché, a seconda delle caratteristiche tecniche, è possibile ottenere una perfetta fusione tra estetica e prestazioni energetiche.

Prendiamo come esempio l’alluminio. Questo materiale possiede un’enorme resistenza alla pressione meccanica, motivo per cui è perfetto per la realizzazione di ampie vetrate, perché non necessita dell’inserimento di perni intermedi per sostenerne il peso, lasciando spazio a tutta la visibilità possibile e immaginabile e all’ingresso di luce naturale.

Scegliere un alluminio a taglio termico, inoltre, ovvero un infisso nel cui telaio viene posizionato un foglio di materiale plastico isolante, garantisce anche altissime prestazioni a livello di isolamento termico, fattore fondamentale quando questo tipo di infisso viene installato come punto di accesso ad una veranda.

Arredamento della veranda

Abbiamo appena visto come una veranda possa essere uno spazio in più della casa, aumentarne il volume e diventare un vero e proprio punto di sfogo per le persone che vivono all’interno dell’immobile. Tuttavia, nel momento in cui si decide di arredare questo spazio abitativo, è necessario porsi una domanda fondamentale, ovvero qual è la destinazione d’uso che se ne vuole fare.

Le verande, specialmente le verande chiuse, si possono adattare praticamente a qualsiasi tipo di esigenza, da una sala da pranzo panoramica, ad una zona relax, ad un vero e proprio giardino d’inverno, trasformandola in una serra domestica con fiori, piante e vasi.

Ad esempio, se si vuole trasformare la veranda in una zona relax, ottenendo un salotto immerso nella luce naturale Dove potersi rifugiare per leggere un libro, guardare il panorama o semplicemente stare soli in silenzio, il consiglio migliore è sicuramente quello di arredarla con poltrone, cuscini e magari un dondolo, in modo da massimizzare tutto il comfort possibile.

Invece, se la veranda viene realizzata per essere trasformata in uno studio, a quel punto è possibile optare per scrivanie ergonomiche, tende in grado di filtrare la quantità di luce che entra è tutto quello che è necessario al nostro lavoro. Insomma, in questo caso vale davvero il detto che l’unico limite è la fantasia.

Come sfruttare la veranda tutto l’anno

Abbiamo già detto che una veranda chiusa si può trasformare in un nuovo spazio abitativo e aumentare i metri calpestabili ma, per fare questo è necessario investire su tecnologie ed interventi strutturali in grado di massimizzarne l’efficienza energetica.

Ciò significa che per sfruttare la veranda tutto l’anno è obbligatorio che questa sia ben coibentata, Isolandone il tetto, le pareti e il pavimento, magari con materiali termoriflettenti ed un’eventuale posa di un cappotto termico.

Un altro aspetto fondamentale riguarda gli infissi. Un buon sistema di infissi permette di regolare la temperatura interna, evitare la dispersione di calore, abbattere i rumori e ovviamente ridurre i costi in bolletta.

Ovviamente la scelta deve cadere su materiali termoisolanti, come l’alluminio, il legno o il PVC, in grado di tagliare lo scambio di calore e mantenere gli spazi abitativi a temperature costanti. Considerando anche la struttura nella maggior parte delle verande, ossia lunghe vetrate, un buon consiglio è quello di scegliere vetri a basso emissivo, oltre ovviamente a tutti i sistemi di tendaggio che permettono di filtrare l’ingresso di luce naturale.

Bonus per la ristrutturazione

Ristrutturare una veranda è un’occasione concreta per valorizzare l’immobile, aggiungere metri calpestabili e creare un ambiente destinato al comfort abitativo.

Considerando quello che abbiamo già detto, ovvero che per rendere questo punto della casa abitabile 365 giorni l’anno è necessario dotarlo di tutti quegli strumenti in grado di garantire performance termiche elevate, come coibentazione o scelta di determinati infissi, anche per ciò che riguarda i lavori eseguiti sulle verande è possibile accedere al bonus ristrutturazione, messo a disposizione dallo stato.

Ovviamente, questo bonus soggetto ad alcune restrizioni e non vale per verande non autorizzate, per strutture abusive o non sanate o per l’arredamento di strutture di nuova costruzione ma, quando i requisiti sono validi e ammessi, a quel punto possibile portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione di questi ambienti.

Le spese includono tutti i lavori per l’asta sostituzione di infissi e finestre, tutti i lavori per la coibentazione e l’isolamento termico, il miglioramento dell’impianto elettrico dell’illuminazione e rifacimento di pavimenti o coperture.

Una volta che tutto è in regola dal punto di vista burocratico e legale, a quel punto è possibile accedere al bonus, con una detrazione del 50% delle spese sostenute in rate annuali per 10 anni.

Facciamo un esempio pratico: la spesa per la nostra ristrutturazione della veranda totale è di 14.000 €. Accedendo al bonus ristrutturazioni è possibile portarne In detrazione 9.000, con un recupero di 900 € all’anno per 10 anni.