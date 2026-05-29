Inflazione: impatto dell’intelligenza artificiale

La notizia dell’inflazione è in queste ore al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 17:30 di oggi.
L’esperto Panetta ha sottolineato l’importanza di governare l’intelligenza artificiale, definendola una sfida decisiva per il settore economico. Inoltre, ha evidenziato la necessità di superare gli ostacoli legati all’adozione delle nuove tecnologie da parte delle piccole imprese.
Si è anche ipotizzato che in caso di persistenza della guerra in Iran, l’inflazione nell’Unione Europea potrebbe superare il 6% e causare un calo del Pil nel 2026-27.
Questa situazione pone l’inflazione come elemento cruciale da monitorare e gestire con attenzione, soprattutto in un contesto di rapida evoluzione tecnologica e instabilità geopolitica.
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