Inflazione: trend in crescita preoccupa i mercati

La notizia dell’inflazione è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Gli investitori sono in fibrillazione, con gli occhi puntati sulle previsioni degli Stati Uniti e sulle implicazioni che potrebbero derivarne.

Il dollaro si è mostrato in rialzo all’apertura di lunedì, mentre i riflettori sono puntati sul CPI di aprile e sulle vendite al dettaglio. Un dato statunitense CPI surriscaldato potrebbe spingere il mercato azionario verso una fase di vendita a breve termine, allontanandosi dalla tendenza