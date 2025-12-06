Influenza, oltre 3 milioni di casi: cosa sapere davvero

L’ondata influenzale stagionale ha ormai superato la soglia dei tre milioni di casi stimati, con un impatto particolarmente marcato sui bambini più piccoli. Nidi, scuole dell’infanzia e prime classi delle elementari sono tra i contesti più colpiti, complici la vicinanza continua tra i bambini e il fatto che il loro sistema immunitario è ancora in via di maturazione.

Il quadro clinico resta quello tipico delle sindromi influenzali, ma con un’intensità che, in alcuni casi, può mettere a dura prova famiglie e servizi sanitari territoriali. A preoccupare non è solo il numero dei casi, ma anche la rapidità con cui il virus si diffonde in ambienti chiusi e affollati.

I sintomi più frequenti

L’influenza esordisce spesso in modo brusco, con un peggioramento rapido nell’arco di poche ore. I sintomi più comuni sono:

febbre alta, che può superare i 38–39 °C;

brividi, sensazione di malessere generale e stanchezza intensa;

dolori muscolari e articolari;

mal di testa;

mal di gola e tosse secca, che tende a diventare più insistente con il passare dei giorni;

naso chiuso o che cola, soprattutto nei bambini più piccoli.

Nei bimbi e nelle persone più fragili possono comparire anche inappetenza, irritabilità e difficoltà a dormire. In alcuni casi si aggiungono disturbi gastrointestinali come nausea o qualche episodio di vomito, più frequenti in età pediatrica.

Quanto dura l’influenza

Nella maggior parte dei casi, la fase acuta dell’influenza dura tra i 3 e i 5 giorni, ma la sensazione di stanchezza e debolezza può prolungarsi anche per una o due settimane. La febbre tende a scendere nell’arco di pochi giorni con una gestione corretta a casa, ma la tosse e la spossatezza possono persistere più a lungo.

È importante monitorare l’andamento dei sintomi: se la febbre persiste oltre i 4–5 giorni, se si fa fatica a respirare, se compaiono dolori al petto o se le condizioni generali peggiorano invece di migliorare, è opportuno contattare il medico. Questo vale in particolare per bambini molto piccoli, anziani, persone con patologie croniche e donne in gravidanza.

Cure: cosa fare (e cosa evitare)

Nel trattamento dell’influenza la parola d’ordine è gestione dei sintomi e osservazione attenta. Le indicazioni generali prevedono:

riposo, evitando sforzi e uscite non necessarie;

corretta idratazione, bevendo acqua, tisane o brodi leggeri per compensare la perdita di liquidi dovuta a febbre e sudorazione;

uso di antipiretici e antidolorifici di comune impiego, secondo le indicazioni del medico o del pediatra, per controllare febbre e dolori;

mantenere un ambiente domestico non troppo caldo e ben aerato.

Un punto fondamentale riguarda l’uso dei farmaci: l’influenza è causata da un virus, non da un batterio. Questo significa che gli antibiotici non servono a curarla. Vanno utilizzati solo se il medico sospetta o conferma una sovrainfezione batterica (per esempio una polmonite, un’otite o una sinusite), non come “cautela” generica. Un uso scorretto degli antibiotici favorisce lo sviluppo di resistenze, rendendo più difficili da trattare le infezioni batteriche quando sono davvero presenti.

Vitamine sì, ma dalla dieta

In molti casi, quando si parla di prevenzione e recupero dopo l’influenza, torna il tema delle vitamine. Il supporto vitaminico può essere utile, ma il primo canale da privilegiare resta l’alimentazione quotidiana:

frutta fresca di stagione (agrumi, kiwi, mele, pere, melograno) per l’apporto di vitamina C e antiossidanti;

verdure, in particolare quelle a foglia verde e gli ortaggi colorati, per vitamine, sali minerali e fibre;

fonti di proteine come legumi, pesce, uova e carni magre, utili per il recupero delle forze;

adeguo apporto di carboidrati complessi (cereali, pane, pasta, riso) per garantire energia.

Gli integratori di vitamine vanno utilizzati solo se consigliati dal medico, soprattutto in bambini e persone con altre terapie in corso. In un soggetto sano, una dieta variata è generalmente sufficiente a coprire il fabbisogno.

Bambini piccoli: perché sono i più colpiti

I più piccoli risultano tra i più colpiti per diversi motivi:

il sistema immunitario è ancora in fase di “allenamento” e incontra per la prima volta molti virus;

asili nido e scuole dell’infanzia sono ambienti in cui il contatto stretto facilita la trasmissione;

spesso i bambini hanno più difficoltà a gestire correttamente igiene delle mani e copertura di naso e bocca quando tossiscono o starnutiscono.

Per loro è particolarmente importante:

tenere monitorata la febbre e lo stato generale;

offrire spesso da bere, anche a piccoli sorsi;

evitare l’uso di farmaci senza il parere del pediatra;

non mandare a scuola i bambini ancora febbrili o non pienamente ristabiliti, per tutelare sia loro sia gli altri.

Prevenzione e buon senso

Accanto alle vaccinazioni antinfluenzali dedicate alle categorie per cui sono raccomandate, restano valide alcune semplici regole di buon senso:

lavare spesso le mani o usare soluzioni idroalcoliche quando si è fuori casa;

coprire bocca e naso con il gomito piegato o con un fazzoletto monouso quando si tossisce o starnutisce;

evitare, per quanto possibile, contatti ravvicinati con persone chiaramente influenzate;

restare a casa nei giorni di febbre e sintomi marcati, per favorire il recupero e ridurre il rischio di contagio.

L’ondata influenzale in corso sta mettendo alla prova in particolare famiglie con bambini piccoli, studi medici e servizi territoriali, ma nella maggior parte dei casi si tratta di forme che si risolvono con il tempo, la gestione dei sintomi e un po’ di pazienza. Il ricorso al medico resta fondamentale quando i segnali di allarme superano la normale evoluzione dell’influenza o riguardano persone più fragili.