info biglietti e accrediti partita pescara-cesena

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che alle ore 19.00 di mercoledi’ 20 agosto sono state attivate le vendite dei biglietti per la gara “PESCARA-CESENA”, valevole quale Prima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma VENERDI’ 22 AGOSTO 2025, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, con inizio alle ore 20:30. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE (solo lato SUD): Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: Posto Unico €14,00 in vendita sino alle ore 19 di giovedì 21 agosto – recita il testo pubblicato online. I residenti della Regione Emilia Romagna potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena – I ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. In considerazione dei ristretti tempi a disposizione degli spettatori per l’acquisto del biglietto, non sarà applicata la maggiorazione di € 2.00= il giorno della gara – si apprende dal portale web ufficiale. Come noto, il Comune di Pescara, su indicazione della CPVLPS, ha interdetto l’utilizzo di parte della Tribuna Maiella e, più in particolare, della Tribuna Maiella NORD (coperta e scoperta). Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in tali settori avranno la possibilità comunque di accedere nel settore Tribuna Maiella SUD, previo rilascio, all’ingresso dei tornelli, del nuovo posto assegnato – recita il testo pubblicato online. Inoltre, a seguito della chiusura della Curva Sud, coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento in tale settore sarà concesso di poter accedere nel settore Tribuna Adriatica – viene evidenziato sul sito web. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso, con la precisazione che i tornelli apriranno alle ore 19.00. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltre a: ufficio – stampa@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e oltre le ore 12 di giovedì 21 agosto 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 21 agosto 2025 RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 21 agosto 2025 RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di giovedì 21 agosto 2025

