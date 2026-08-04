Ingv: accertamenti in corso sui Campi Flegrei

In queste ore, il tema dell’Ingv è in cima ai top trend online, suscitando grande interesse tra gli utenti alla ricerca di notizie aggiornate. Ultimo aggiornamento feed: 2026-08-04 10:20:00. Si parla di accertamenti in corso sui Campi Flegrei, con particolare attenzione ai provvedimenti per la messa in sicurezza dei costoni. La situazione sembra essere delicata, considerando che diverse centinaia di persone sono state costrette a sfollare a causa degli eventi sismici verificatisi nella zona di Pozzuoli. Oggi è previsto un vertice con il sindaco Piantedosi per valutare ulteriori misure e supporto alle persone colpite. Per ulteriori dettagli su questa vicenda in evoluzione, è possibile approfondire online alla ricerca di aggiornamenti costanti.