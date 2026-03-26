Ingv: nuova infrastruttura high-tech nel Mediterraneo

La notizia dell’installazione di un nuovo cavo INGV nel Mar Ionio sta attirando l’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’Ingv, istituto di geofisica e vulcanologia, ha recentemente completato la posa di un cavo sottomarino lungo 35 chilometri, che consentirà lo studio approfondito delle profondità marine nel cuore del Mediterraneo.

Questo progetto high-tech rappresenta un passo significativo nella ricerca scientifica e nella monitoraggio del mare, consentendo di acquisire dati preziosi per comprendere meglio la dinamica degli oceani e il comportamento delle faglie sottomarine. L’Ingv si conferma dunque all’avanguardia nel campo della geofisica, contribuendo a ampliare le conoscenze sul nostro pianeta.

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