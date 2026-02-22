Inizia Sanremo 2026: anticipazioni sul festival

La notizia è molto ricercata online in queste ore, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca: si parla dell’inizio del Festival di Sanremo 2026. La kermesse canora, attesa da migliaia di spettatori, si apre con grandi aspettative sulle performances dei cantanti in scaletta e sugli ospiti che arricchiranno le serate. Tra le curiosità emerse, l’Accademia della Crusca ha espresso pareri critici sui testi delle canzoni, evidenziando Ermal Meta come unico artista fuori dagli schemi. La sala stampa è pronta ad accogliere centinaia di giornalisti pronti a seguire ogni dettaglio dell’evento.

