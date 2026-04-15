Innovazioni nel mondo dei motori

Il motore è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie che stanno facendo il giro del web. Si parla di un nuovo full hybrid Geely capace di raggiungere un’incredibile efficienza di 45 km/litro, un record che entra addirittura nel Guinness dei Primati. Ma non è tutto: i leader nell’efficienza dei motori termici sembrano essere ora i costruttori cinesi, con Dongfeng e Geely che hanno superato il 48% di efficienza termica, polverizzando ogni record.

Queste innovazioni dimostrano come il settore automobilistico stia puntando sempre più su soluzioni eco-sostenibili e performanti. L’avanzamento tecnologico nel campo dei motori è cruciale per ridurre l’impatto ambientale e migliorare le prestazioni dei veicoli.

Se sei appassionato di motori e vuoi saperne di più su queste rivoluzionarie novità, ti invitiamo ad approfondire online per restare aggiornato su tutte le ultime scoperte in questo settore in costante evoluzione.