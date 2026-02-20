Inps: aumento dell’età per la pensione

La notizia dell’aumento dell’età per la pensione è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. L’INPS ha reso ufficiale che a partire dal 2027 sarà necessario un numero maggiore di anni di contributi per accedere alla pensione, coinvolgendo anche i lavoratori in esubero. Questa decisione avrà un impatto significativo sulle future generazioni, che dovranno pianificare il proprio percorso lavorativo considerando questa modifica. Si prospetta un cambiamento nel panorama previdenziale che richiederà una maggiore attenzione alla gestione delle risorse finanziarie individuali e una revisione delle strategie di uscita dal mondo del lavoro.

