Instabilità nel weekend: temporali e rovesci in arrivo

La previsione meteorologica per il prossimo weekend prevede un clima instabile, con rovesci e temporali in arrivo su diverse zone del Paese. Le temperature potrebbero raggiungere i 35 gradi, ma poi saranno seguite da piogge e fenomeni temporaleschi.

Questa notizia è attualmente molto ricercata online e si posiziona ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Un fine settimana all’insegna dell’incertezza climatica, che potrebbe influenzare i piani di molte persone e le attività all’aperto.

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