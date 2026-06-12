Instagram: feed aggiornato e blackout

In queste ore, il tema di Instagram è in cima ai top trend sui motori di ricerca, con un alto interesse online. L’ultimo aggiornamento del feed risale a oggi alle 15:50, mentre utenti hanno segnalato problemi di blackout su Facebook, Instagram e WhatsApp. Si parla di una possibile interruzione del servizio che ha coinvolto un gran numero di persone.

La situazione in corso sta attirando l’attenzione di molti, e si sta cercando di capire le cause di questa anomalia che ha colpito i social network gestiti da Meta. È consigliabile approfondire online per ulteriori aggiornamenti su questo argomento di grande rilevanza per la community online.